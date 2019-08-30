СК опубликовал ролик о протестах в Москве

СК РФ на YouTube-канале ведомства разместил видео, в котором рассказывается о сценарии митингов предыдущих лет, включая несанкционированные протесты, прошедшие в конце июля в столице.

В этом видео речь идет о мужчине, которого задержали в 2017 году на Пушкинской площади за нападение на сотрудника ОМОНа во время акции протеста. Голос за кадром рассказывает, что митинги в столице 2019 года разворачиваются по тому же сценарию, что и акции в Москве 2017 года, а также 2012 года, когда на Болотной площади участники протеста нападали на представителей закона.

Кроме того, подчеркивается, что зачастую эмоции у митингующих берут верх над разумом, отчего они начинают вести себя агрессивно, в том числе нападать на представителей закона, пишет РБК.