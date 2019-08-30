Путин назвал семью с тремя детьми нормальной и правильной

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что иметь в семье три ребенка является нормой. Отмечается, что на встрече с Андреем Чибисом, временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области, когда он заявил, что трое детей в семье это много, Путин ответил, что это не много, а нормальное количество и это правильно, передает «Газета.Ru».