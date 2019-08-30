Россиянам могут разрешить выкупать свои долги со скидкой

Министерство экономического развития РФ разработало законопроект, согласно которому граждане страны могут выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до того, как они будут переданы коллекторам. В документе есть поправки касательно взыскания долгов с физических лиц, а также о микрофинансовой деятельности.

В пояснительной записке сказано, что заемщик может оказаться в сложной жизненной ситуации из-за чего будет неспособен выполнять свои обязательства. В таких случаях кредитные организации зачастую отказывают в прошении о реструктуризации долга, продавая его коллекторским агентствам, которые зачастую связаны с руководством банка.

Авторы законопроекта отметили, что стоимость подобной сделки всего лишь на несколько процентов выше от полной стоимости займа, а коллекторы, как правило, ущемляют права должника. Поэтому Министерство экономического развития предлагает обязать банки предоставить физлицу возможность выкупить свой долг у заемщика перед заключением договора с коллекторами. Кроме того, заемщик может получить право перекупать свой долг у нового владельца по двукратной цене или за полцены, при условии, если банк не предложит ему выкупить задолженность, и он сможет это доказать.

В ведомстве уточнили, что данный законопроект будет распространяться лишь на добросовестных заемщиков, а злостных неплательщиков этот законопроект не коснется, сообщает РИА Новости.