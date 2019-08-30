США выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске

Американский телеканал CNBC, ссылаясь на отчет разведслужбы США, сообщил, что взрыв под Архангельском случился в результате подъема ядерной ракеты со дна океана.

Инцидент произошел 8 августа в Северодвинске на морском ракетном полигоне. По официальной версии, взрыв случился в ходе испытаний новой ракеты, которая связана с радиоизотопным источником питания.

Отмечается, что источник телеканала отвергает версию российского правительства, так как он знаком с данными американской разведки. По словам источника, это происшествие никак не связано с испытаниями нового вооружения, это была операция по подъему ракеты, которая была потеряна в результате прошлых тестов. Другой собеседник CNBC добавил, что на одном из судов, задействованных в миссии, случился взрыв, что повлекло за собой реакцию в ядерном ядре ракеты, приведя к утечке радиации. Также уточняется, что в докладе Соединенных Штатов Америки ничего не говорится о возможных рисках для окружающей среды и здоровья людей, пишет «Коммерсантъ».