Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

Отечественные переработчики вторсырья увеличили объем закупок пластиковых отходов за границей. По данным таможенной статистики, в 2018 году импорт составил более $20 млн, а в 2017 году этот показатель был на 32% меньше.

Игроки рынка предполагают, что рост импорта отработанного пластика наблюдается из-за мусорной реформы. Отмечается, что сейчас в России только формируется система раздельного мусора, и, по данным «Гринписа», примерно 94% отходов не сортируется, отправляясь на свалку. Однако, для поддержания существующих мощностей предприятий, переработчики вынуждены приобретать за рубежом недостающее сырье. Наряду с этим выросли и продажи за границу макулатуры, хотя на внутреннем рынке наблюдается дефицит этого вторсырья.

Эксперты считают, что раздельный сбор мусора поможет не только экологии страны, но и ее экономике. Например, только переработка макулатуры может привнести в ВВП России около $0,5 млрд, сообщает РБК.