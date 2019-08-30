В России начали разработку мощной бомбы для тушения пожаров

Гендиректор группы компаний «Кронштадт» Сергей Богатиков сообщил агентству ТАСС, что сейчас ведется работа над созданием мощной бомбы для тушения лесных пожаров. Предполагается, что дрон-бомбардировщик, весом в 250 кг, будет кружить над территорией леса и, как только заметит очаг возгорания, тут же сбросит на него боеприпас, который начинен специальным противопожарным составом. Такая бомба, по задумке создателей, должна накрывать 500 кв м, а для более крупных очагов возгорания будет разработан боеприпас весом 500 кг. Таким образом, можно устранить лесной пожар еще в зародыше.

Отмечается, что в России это не первый подобный проект. Научно-производственное объединение «Базальт» уже представило авиационную бомбу АСП-500, предназначенную для ликвидации пожаров.

Многие эксперты подчеркивают, что при обычном сбросе воды с воздушного судна большая часть жидкости не долетает до огня, потому что мощный поток горячего воздуха ее отталкивает. Что касается бомбы, то ее не будет сдувать горячими потоками воздуха, а значит, она долетит до земли. Кроме того, боеприпас будет разбрасывать специальный порошок в самом очаге возгорания, передает «Вести.ru».