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Трамп назвал космос следующей областью военных действий

30.08.2019 09:50
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Трамп назвал космос следующей областью военных действий

Глава США в ходе церемонии, посвященной официальной начале работы космического командования страны, заявил, что космос окажется следующей областью для военных действий. И защищать интересы Штатов будет это самое «Космическое командование». Трамп также отметил, что с этого момента к космосу будут относиться как к независимой области ведения военных действий – то, как это сегодня происходит с землей, морем, воздухом и киберпространством.

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