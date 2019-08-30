Трамп назвал космос следующей областью военных действий

Глава США в ходе церемонии, посвященной официальной начале работы космического командования страны, заявил, что космос окажется следующей областью для военных действий. И защищать интересы Штатов будет это самое «Космическое командование». Трамп также отметил, что с этого момента к космосу будут относиться как к независимой области ведения военных действий – то, как это сегодня происходит с землей, морем, воздухом и киберпространством.