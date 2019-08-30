Обмена заключенными между Россией и Украиной в эту пятницу не будет, заявили в СБУ

В эту пятницу никакого обмена заключенными между Москвой и Киевом не будет. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от представителя СБУ Елены Гитлянской. «Могу сказать, что не сегодня. Окончательной даты пока нет», — цитируют ее местные СМИ. При этом она подчеркнула, что в данный момент никаких препятствий нет, «все идет планово».

Также, напомним, сегодня адвокат Валентин Рыбин заявил о том, что все новости об освобождении являются фейком, а президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не помиловал заключенных россиян.