Адвокат заявил, что сообщения об обмене заключенными с Украиной – это фейк

Сообщения о том, что российские и украинские заключенные были освобождены, не отвечают действительности. Об этом в разговоре с РИА Новости проинформировал адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы своих подзащитных в этом «обменном процессе».

«Это фейк», — подчеркнул юрист, отвечая на соответствующий вопрос.

Рыбин пояснил, что глава Украины Владимир Зеленский на данный момент пока не помиловал тех, кого планировалось обменять.