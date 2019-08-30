За прошедшие сутки силовики 16 раз за сутки нарушили перемирие

За прошедшие сутки силовики Украины шестнадцать раз нарушили режим прекращения огня на территории Донбасса, информирует РИА Новости со ссылкой на собеседника из СЦКК. Как сообщается, по территории ДНР было выпущено несколько десятков мин. Также велся обстрел из БМП, зенитных установок, гранатометов и другого вооружения.

По словам источника, ранее сообщалось 13 нарушениях ВСУ. Напомним также, что режим перемирия действует в регионе, начиная с 21 июля.