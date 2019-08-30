США хотят взыскать с Китая имперские долги

В администрация главы Штатов Дональда Трампа задумались о том, чтобы взыскать с Китая долги по облигациям, которые были выпущены во время эпохи имперского правления, передает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg. Как сообщается, Трамп уже проводил встречу с держателями этих бумаг – теми, кто стоит за идеей о взыскании долгов.

Напомним, что выпуск облигаций императорского Китая, о которых идет речь, выпускались еще в начале прошлого века. Их главная функция состояла в привлечении средств, которые направлялись на реализацию проектов по строительству китайских железных дорог. Как известно, держателями большой части этих бумаг являются американцы.