В горах Антарктиды обнаружили гигантское каменное лицо

Создатель популярного аккаунта в Instagram, ufo_scandinavia, разместил в Сети видео о том, что просматривая поверхность Антарктиды при помощи сервиса Google Earth, он обнаружил странную аномалию – огромное каменное лицо, напоминающее гуманоида.

На кадрах действительно отчетливо просматривается причудливая структура с носом, ртом и глазами.

Уфологи сразу же предположили, что данная мегалитическая структура была создана древней цивилизацией, которая ранее проживала на территории Антарктиды.

Уфологи Блейк и Бретт Казинс поделились своими мыслями об изображении на Google Earth.

«Похоже, это массивная, древняя структура, впервые обнаруженная на Google Earth. Может ли это быть тем, что осталось от древних цивилизаций Антарктиды?», – сообщил один из исследователей

Блейк Казинс предположил, что скорое таяние льдов может стать причиной появления структур, которые будут сбивать с толку мир.

Но, по мнению скептиков, данная находка, скорее всего, является результатом парейдолии, иллюзорного восприятия, при котором человек видит узнаваемые фигуры, формы и структуры там, где их нет.

Координаты необычной структуры, которую можно увидеть с помощью Google Earth: 72°00'36.0"S 168°34'53.0"E