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Отличные кадры: в США над озером Тахо отчетливо запечатлен НЛО

03.11.2018 22:04
Отличные кадры: в США над озером Тахо отчетливо запечатлен НЛО

В Соединенных Штатах над озером Тахо был отчетливо запечатлен НЛО, дискообразной формы. По словам очевидца, он с семьей отправился к озеру, чтобы покататься на лодке. Был ясный солнечный день и все отдыхающие любовались красивым горным пейзажем, открывающимся над гладью озера. Мужчина не заметил ничего особенного и лишь вернувшись, домой и, просмотрев отснятый им материал, заметил неопознанный летающий объект, который на огромной скорости пролетел над озером, буквально «черкнул полосой». Неудивительно, что из-за высокой скорости полета НЛО, заметить его отдыхающим было очень трудно.

Автор видео сообщил о том, что сократил хронометраж до 10 минут.

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг прокомментировал видео, опубликованное в YouTube на канале Институт НЛО.

«Вот самый удачный материал из последних попавшихся мне, на котором я смог отчетливо разглядеть НЛО… Классическая летающая тарелка ... Красивый металлический диск с поднятой верхней частью купола. Это 100% доказательство того, что пришельцы контролируют людей на близком расстоянии. Это заставляет задаться вопросом, заинтересованы ли они в нас ... Я полагаю, что у них есть правила и они не могут проявиться для большого количества людей… Когда же они заявят о себе открыто, осуществят посадку и поприветствуют землян?», – сообщил Уоринг.

Пирамидообразный НЛО в небе над Мехико попал на видео
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