В России отзывают кроссоверы Mazda CX-5

Согласно официальному сообщению Росстандарта, Mazda в настоящее время отзывает 92 кроссовера CX-5. Речь идет о тех автомобилях, которые были реализованы на территории России за период с декабря 2014 по январь 2016 года. Сообщается, что причиной отзыва транспортных средств стало возникновение проблем в системе предотвращения вторичных столкновений, а также в неправильной работе сигнала аварийной остановки, который может мигать с «ненадлежащей частотой».

В Росстандарте подчеркнули, что компания планирует провести все необходимые ремонтные работы, для чего владельцам бракованных автомобилей будет направлено сообщение о необходимости посетить сервис по телефону или электронной почте. Сообщается, что все нужные работы будут проведены бесплатно, пишет Motor.ru.