В Госдуме оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе

В Государственной думе РФ прокомментировали идею о возможном переходе на 12-часовую рабочую неделю в будущем. Так, по словам депутата Госдумы и бывшего главного санитарного врача РФ, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко, такой переход действительно возможен, но не раньше 5-10 лет. При этом депутат отметил, что образовавшееся из-за перехода на 12-часовую рабочую неделю свободное время человек не должен тратить лежа на диване.

Ранее, находясь на конференции World Artificial Intelligence Conference в Шанхае, основатель компании Alibaba Group Джек Ма заявил, что в будущем, через 10-12 лет, люди смогут работать всего три дня в неделю по четыре часа, благодаря тому, что их сможет заменить искусственный интеллект. Причем Ма особо подчеркнул, что в этих условиях меньшей занятости все страны должны серьезно задуматься об изменении подходов к образованию, для того, чтобы люди смогли найти себе работу, пишет РИА Новости.