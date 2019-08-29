Москву включили в число 40 лучших городов мира по безопасности

Изданиями The Economist Intelligence Unit и The Economist опубликовали рейтинг самых безопасных городов мира. Специалисты протестировали 60 крупнейших мировых мегаполисов, исследовав уровень безопасности по 57 критериям, включая личную и цифровую безопасность, а также безопасность здравоохранения и инфраструктуры.

Так, первая пятерка наиболее безопасных городов в мире выглядит так. На первом месте столица Японии Токио, второе место занял Сингапур, далее расположился еще один японский город - Осака, на четвертое место специалисты поместили Амстердам, а замыкает пятерку лидеров австралийский Сидней.

Также, в верхние позиции рейтинга попали Торонто, Вашингтон, Копенгаген, Сеул и Мельбурн. А российская столица заняла 37 место, набрав 65,8 балла, пишет Газета.ру.