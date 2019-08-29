СМИ опубликовали переписку о планах Порошенко устроить новый Майдан

Бывший президент Украины Петр Порошенко собирается устроить новый Майдан. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua". Так, находясь в здании Парламента Украины, журналисты издания смогли сфотографировать переписку, которую вела депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая.

Согласно переписки, Порошенко планировал начать государственный переворот сразу после того, как со своей должности главы МВД будет снят Арсен Аваков. При этом Богуцкая написала, что принято решение оставить его на посту, и хоть это ей не очень нравится, но в настоящее время другого выхода у партии нет.

Также, депутат отметила, что Аваков останется на своем посту до декабря текущего года, так как именно на это время "Петя готовит путч", пишет РИА Новости.