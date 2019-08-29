На МКС сработала аварийная сигнализация

Согласно данным Центра управления полетами на американской части Международной космической станции сработала аварийная сигнализация. Причиной включения тревоги специалисты Центра называют высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".

Специалисты сообщили, что сигнализация сработала в тот момент, когда российские космонавты совершали наддув атмосферы станции из баков грузового корабля "Прогресс МС-12". По их словам датчик давления показывал 747,5 миллиметра ртутного столба, но после прекращения наддува и механического воздействия на датчик показатель давления повысился до 750,5 миллиметра ртутного столба.

Тем не менее, в настоящее время ситуация стабилизировалась. И по словам руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко, опасности для жизни экипажа МКС, а также для самой станции нет, пишет РИА Новости.