Назван объем теневой экономики России

Специалисты Росстата подсчитали объем теневой экономики России. Ее объем в 2017 году, согласно представленным данным, составил 11,7 трлн рублей или 12,7% ВВП. Причем отраслями, лидирующими по доле теневого сектора стали недвижимость, сельское хозяйство, торговля и строительство.

При этом эксперты отмечают, что такие высокие показатели наличия теневой экономики в России является то, что нет стабильного законодательства в сфере экономики, особенно в том, что касается налогов и обязательных платежей, пишет РБК.