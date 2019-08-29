Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации

Для того, чтобы иметь возможность развивать конкуренцию в стране необходимо уничтожить государственные корпорации. С таким заявлением выступил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. По его словам, для того, чтобы в России можно было говорить о честной конкуренции, госкорпорации должны быть переведены в акционерные общества, без каких либо преференций от государства. Только в этом случае можно обеспечить конкурентные условия всем участникам тех или иных отраслей рынка, пишет РИА Новости.