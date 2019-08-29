Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

Верховная рада Украины нового созыва утвердила кандидатуру премьер-министра страны, которую предложил украинский президент Владимир Зеленский. Так, новым премьером Украины стал Алексей Гончарук, который ранее занимал должность заместителя главы офиса президента по экономическим вопросам. 290 депутатов Верховной рады поддержали кандидатуру, выдвинутую президентом Зеленским, против высказались 27 депутатов.

Также, Верховная рада согласовала кандидатуру спикера Парламента Украины. На этот пост избран лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, пишет RT.