Польша решила продавать Украине газ, который закупает в США

В энергетическом концерне Польши PGNiG сказано, что страна договорилась реализовывать газ Украине, покупаемый в Соединенных Штатах. Подчеркивается, что экспорт топлива будет осуществляться до 2020 года.

Транспорт для доставки СПГ, согласно подписанному договору, в ноябре 2019 года прибудет к терминалу СПГ в Свиноуйсьце имени Леха Качиньского. В концерне сказали, что после регазификации топливо будет закачиваться в польскую систему транзита, откуда он поступит на Украину через газопровод в Хермановице. Объем поставляемого СПГ из Америки для транзита в Киев не разглашается.

Ранее нефтегазовая государственная компания PGNiG заключила ряд долгосрочных контрактов на экспорт СПГ из США. Петр Вожняк, руководитель польского PGNiG, рассказал, что сжиженный природный газ из Америки обойдется стране на 20%-30% дешевле, чем топливо из России, передает РИА Новости.