Медведев распорядился выплатить €54,6 млн долга по взносам в Совет Европы

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому страна обязалась выплатить долг по взносам в СЕ за 2017-2018 годы в размере €54,5 млн. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правой информации. Таким образом, правительство России удовлетворило предложение МИД, Минфина, МЧС, Минспорта и Минкультуры. Теперь российская сторона должна выплатить членский взнос в бюджет органов Совета Европы за два прошедших года. Уточняется, что погашать задолженность РФ будет за счет бюджетных средств, передает ТАСС.