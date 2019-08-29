Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

Президент Российской Федерации Владимир Путин и германский канцлер Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ряд вопросов. Об этом рассказало агентство РИА «Новости», ссылаясь на кабинет министров ФРГ. Во время беседы лидеры стран обсудили возможность ускорить переговоры касательно будущих контрактов на поставку газа через Украину. Помимо этого, Путин и Меркель обсудили обстановку в Сирии и Ливии, а также выразили поддержку специальным посланникам ООН в этих регионах. Отмечается, что лидеры договорились работать над подготовкой к саммиту в нормандском формате для выполнения минских договоренностей, пишет «Газета.Ru».