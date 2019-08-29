Названы кандидаты в новое правительство Украины

Украинский глава Владимир Зеленский предложил назначить на должность премьер-министра страны Алексея Гончарука. Руслан Стефанчук, представитель президента в Верховной раде, рассказал телеканалу NewsOne, что его кандидатура уже внесена в парламент. Отмечается, что новый состав кабмина Украины и кандидатура премьер-министра депутаты Рады утвердят одним голосованием.

Роксолана Пидласа, народный украинский депутат от партии президента «Слуга народа», сообщила изданию «Интерфакс», что на пост министра внутренних дел партия предложила действующего руководителя ведомства Арсена Авакова.

Депутат Андрей Герус заявил агентству, что на должность министра энергетики выдвинули Алексея Оржеля, эксперта в сфере топливно-энергетического комплекса и руководителя сектора «Энергетика» BRDO.

Депутат Никита Потураев добавил, что на должность генпрокурора выдвинули Руслана Рябошапку, на пост министра финансов – Оксану Маркарову, на должность министра будущего объединенного министерства по молодежной политике, культуре, спорту – Владимира Бородянского.

Сейчас в Киеве проходит первое заседание Рады, трансляцию которого ведет украинский телеканал NewsOne. Владимир Гройсман, прежний кабмин во главе с премьером, сложил с себя полномочия. Партия «Слуга народа» имеет большинство в парламенте, передает «Коммерсантъ».