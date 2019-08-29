Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Александр Румянцев, генеральный директор «Новой волны» прокомментировал скандал с участием российского певца Филиппа Киркорова в процессе репетиции. Он подчеркнул, что, несмотря на эмоциональную подготовку к фестивалю в Сочи, выступление Киркорова было великолепным. Румянцев пояснил, что артист стремится к тому, чтобы все его номера были грандиозными и идеальными.

Ранее в СМИ появилась информация, что Киркоров нецензурно высказался в адрес организаторов в процессе репетиции, отказавшись готовиться к фестивалю без камер, и заявил, что при этом не начнет шоу.

Также Румянцев добавил, что все эти нервы стоили того, потому что в итоге результат получился великолепным, передает «Газета.Ru».