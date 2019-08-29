Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи

На фестивале «Новая волна» в Сочи отличился «король российской эстрады» Филипп Киркоров. Как передает «Пятый канал», певец, в отношении организаторов музыкального праздника во время репетиции, не пожалел нецензурного слова. Уточняется, что Киркорову не понравилось, что подготовка к фестивалю пошла не по графику, из-за чего артист пригрозил организаторам, что шоу не начнется до тех пор, пока он не отрепетирует свой номер. Один из очевидцев запечатлел происходящее на камеру, после чего видео попало в Сеть

Поклонники Киркорова считают, что он разгневался обоснованно. По их мнению, певец, как профессионал, требует от всех, чтобы они относились к делу соответственно. Другие добавляют, что певец тоже человек и «пахарь», а значит, может себе позволить сорваться.

Позже Екатерина Успенская, пресс-секретарь Киркорова, пояснила, что попавший в Сеть фрагмент разговора артиста не был частью серьезной ссоры и с организаторами фестиваля нет никакого конфликта. Это был очень ответственный день, рассказала пресс-секретарь, естественно, возникали разные рабочие моменты, например, в процессе репетиции возникла заминка, из-за чего получилась какая-то ошибка во времени. Но, несмотря на это, резюмировала Успенская, все было отрепетировано и, в конечном итоге, и Киркоров, и организаторы фестиваля остались довольны результатом, пишет «Российская газета».