В Кремле отказались комментировать этапирование Сенцова в Москву

В Кремле не стали комментировать информацию об этапировании режиссера Украины Олега Сенцова в Москву. Официальный представитель президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что когда Кремль будет готов, он официально сообщит о старте процесса обмена заключенными между Москвой и Киевом. Также он не стал отвечать и на вопрос о том, с чем связано этапрование Сенцова в Россию.

29 августа стало известно, что украинский режиссер, который был осужден по обвинению в терроризме, доставили из городской колонии Лабытнанги в Москву в рамках процесса обмена арестованными с Украиной, передает «Коммерсантъ».