Теракты в Кабардино-Балкарии предотвратила ФСБ

29 августа в пресс-службе ФСБ России сообщили, что был задержан боевик, который готовил теракты в Кабардино-Балкарии. Во время допроса он признался. Что в отношении правоохранительных органов и государственных структур Северо-Кавказского федерального округа готовил диверсинно-террористические акты.

Уточняется, что во время отработки оперативной информации Федеральная служба безопасности в лесном массиве недалеко от населенных пунктов Черная речка и Алтуд Урванского района был найден тайник, где обнаружили две готовые к применению самодельные взрывные устройства огромной мощности. После этого ведомство смогло выйти на боевика. В ФСБ добавили, что бомбы были обезврежены на месте, потому что перевозить их на пустырь было очень опасно.

Вскоре сотрудники спецслужб вышли на владельца самодельных взрывных устройств. Им оказался местный житель, который ранее был судим за терроризм. На допросе он признал свою вину. В ФСБ пока не сообщили, действовал ли мужчина один или же он связан с какой-либо террористической организацией, передает «Известия».