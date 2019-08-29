Главврачей нижнетагильских больниц временно отстранили от работы

Сергей Угринов, председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения, сообщил, что в двух медучреждениях Нижнего Тагила, где шесть хирургов подали заявления об увольнении, на время проверки главврачей отстранили от занимаемой должности.

Он добавил, что отстранены были главврачи Демидовской городской больницы Сергей Овсянников и ЦРБ No1 Олег Николаев. Уточняется, что подобная проверка – стандартная процедура, которая должна закончится через две недели. Угринов пояснил, что во время проверки выяснится, каким именно образом распределяется стимулирующий фонд, общий объем оплаты труда медработников, а также адекватность врачебной нагрузки.

Сегодня появилась информация о том, что эти шесть хирургов передумали увольняться и отозвали свои заявления после проведения бесед, в которых были достигнуты некоторые договоренности. Кроме того, в Минздраве добавили, что со второго сентября в больницу возьмут двух новых врачей, пишет «Lenta.ru».