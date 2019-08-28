Хирурги из Нижнего Тагила получат выплаты за повышенную нагрузку

В Минздраве сообщили, что за повышенную нагрузку в июле и августе хирурги из Нижнего Тагила получат дополнительные выплаты. Подчеркивается, что пятеро врачей, после встречи с представителями администрации, передумали и решили забрать свое заявление об увольнении.

Отмечается, что 28 августа с врачами и руководством больниц в Свердловской области встретятся представители прокуратуры из-за массового увольнения хирургов в двух медучреждениях Нижнего Тагила. Это решение было принято в силу того, что у врачей была большая нагрузка и низкая оплата труда. Доктора рассказали, что на каждого врача приходилось до десяти ночных смен, после которых хирурги были вынуждены вести дневной прием без полноценного отдыха.

Также в Министерстве здравоохранения Свердловской области добавили, что принцип приема пациентов к хирургам был изменен с 26 августа, который должен исключить дополнительную нагрузку на докторов первой городской больницы Нижнего Тагила. Неотложная и экстренная хирургическая помощь буде оказываться в первой и четвертой горбольницах города, а в Демидовской городской больнице в полном объеме. Сейчас в медучреждениях Свердловской области проходит финансовая проверка, пишет «Вести.ru».