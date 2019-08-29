Ученые обнаружили череп австралопитека 3,8-миллионного возраста

Около 3,8 миллионов лет назад дальний родственник человека сделал свои последние шаги. Окунувшись в дельту реки, его голова была утоплена в песке, который со временем превратился в каменный шлем. Череп окаменел в песчанике, к радости ученых, которые обнаружили его в 2016 году.

Раскопки в Ворансо-Милле в Эфиопии, на месте древней речной и озерной системы, где антропологи обнаружили ископаемое, дали множество костей от древних приматов.

«Среди множества находок, данный череп является одним из наиболее значительных образцов, которые мы находили до сих пор», - сказал журналистам Йоханнес Хайле-Селассие, антрополог из Кливлендского музея естественной истории и член международной команды, которая изучала останки.

Череп, вероятно, мужской, принадлежит к виду под названием Australopithecus anamensis, сообщают Хейл-Селассие и его коллеги. Australopithecus anamensis, сокращенно Au. anamensis, жил между 4,2 млн и 3,8 млн лет назад. Приматы обладали смесью примитивных и человеческих черт. Вид почти наверняка ходил на двух ногах, но у них были длинные и сильные руки, что говорит о том, что они были способными альпинистами.

В настоящее время ученые все еще продолжают исследовать найденный образец. Но, уже сейчас можно сказать, что по сравнению с другими древними костями череп может изменить то, как антропологи рассматривают критическую точку в эволюции человеческих приматов, пишет Stuff.