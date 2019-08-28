Учены обнаружили самую старую ДНК паразитов

Самая старая ДНК паразитов, когда-либо зарегистрированная, была обнаружена в окаменелых испражнениях пумы.

Команда из CONICET, правительственного исследовательского агентства Аргентины, изучала копролит, взятый из каменного укрытия в провинции Катамарка, северная Аргентина. Радиоуглеродное датирование показало, что копролит и паразитические яйца круглого червя, сохранившиеся внутри, датируются где-то между 16 500 и 17 000 лет назад, ближе к концу последнего ледникового периода.

Руководитель исследования, д-р Ромина Петри, сказала: «В то время как мы уже нашли доказательства наличия паразитов в копролитах, эти останки были гораздо более поздними, их возраст насчитывал всего несколько тысяч лет. Последняя находка показывает, что эти круглые черви заражали фауну Южной Америки до прибытия первых людей в этот район около 11 000 лет назад».

Анализ митохондриальной ДНК подтвердил, что яйца принадлежали Toxascaris leonine , виду круглого червя, все еще встречающемуся сегодня у собак, кошек и лис.

«Большое количество яиц T. leonina и его состояния личинки в анализируемом здесь копролите пумы указывают на высокую инфекционную способность этого паразита, что связано с высоким риском для плотоядных животных и людей», - сказала д-р Петри.

Исследователи установили, что сухие, холодные и соленые условия на месте с начала голоцена, нашей нынешней геологической эпохи, помогли бы уменьшить разрушение ДНК, пишет LabNews.