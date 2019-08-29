Российские космонавты полетят на космических кораблях США
Максим Харламов, первый замначальника Центра подготовки космонавтов, сообщил, что космонавты Российской Федерации будут летать на частных пилотируемых кораблях Соединенных Штатов Америки.
Харламов добавил, что как только корабли будут введены в эксплуатацию в составе экипажа произойдет взаимный обмен: на борту одним из астронавтов будет россиянин, а другим – американец.
В Роскосмосе заявили, что после проведения полной проверки безопасности кораблей начнутся полеты. Отмечается, что корабли Starliner выпускает компания США SpaceX, сообщает «Газета.Ru».
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