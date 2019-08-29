В Раде сообщили о возможном обмене Сенцова

Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз поделился информацией об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. По его словам обмен может состояться уже 30 августа. При этом, одним из украинцев, которых собираются обменять на россиян, может стать режиссер Олег Сенцов. По словам депутата, в настоящее время Сенцов, который отбывает срок в российской колонии по обвинению в терроризме, переведен в СИЗО "Лефортово" и готовится к обмену. Он также отметил, что в процедуру обмена все еще могут быть внесены изменения, но сама она сорваться не должна, так как данный "вопрос уже на рельсы поставлен и будет отработан", пишет РИА Новости.