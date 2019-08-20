Венценосный голубь Виктории – потрясающе красивая птица

Мы живем на планете, где каждый уголок по-своему прекрасен, будь то знойная африканская пустыня либо тропики, пропитанные дождевой водой. Наша природа является величайшим художником в мире и эта причудливая птица, получившая название – веероносный венценосный голубь (лат. Goura victoria, или голубь Виктории) лишний раз доказывает это.

У G. victoria ярко-синие оперение и красивый хохолок на макушке, состоящий из распушенных перьев, образующих выросты в виде продолговатых треугольников на концах. Он принадлежит к роду Goura. Это довольно крупная птица, из семейства голубиных. Длина ее тела может достигать 74 см, а масса доходит до 2,5 кг. Данный вид является эндемиком Новой Гвинеи и получил свое название в честь великой исторической фигуры – британской королевы Виктории, управлявшей Великобританией в последние десятилетия XIX в.

Этот вид относится к редким и уязвимым. Численность птиц сокращается из-за охоты ради перьев и разрушения естественных мест обитания (вырубки лесов).

G. victoria довольно редко встречаются в дикой природе, но их чаще всего разводят в неволе. Данный вид включен в списки Международной Красной книги, как находящийся под угрозой исчезновения. Самки этих птиц откладывают лишь одно яйцо за сезон спаривания, что также не способствует выживанию данного вида.

Брачный танец этих птиц довольно сложен и интересен.

Когда самец приближается к самке во время ухаживания, он не только наклоняет голову, чтобы показать свой красивый гребень, но и издает особые звуки. Впрочем, какой бы это был ритуал без удивительной брачной песни.