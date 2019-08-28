Лукашенко отказался ехать в Польшу из солидарности с Путиным

На 80-й годовщине начала Второй мировой войны в Польше не будут присутствовать ни президент Белоруссии Александр Лукашенко, ни белорусские политики высшего звена. Белорусский лидер отклонил приглашение польской стороны из солидарности с президентом России Владимиром Путиным, который не получил приглашение на мероприятие.

В Польше объяснили свой отказ приглашать Россию на намеченные торжества. Так, по их мнению, СССР, преемником которого является Россия, нарушил международное право в 1939 году.

Напомним, что началом Второй мировой войны является день нападения Германии на Польшу, в результате чего часть польской территории отошла Германии, а часть СССР. При этом Германия и ее высшие должностные лица получили приглашения от Польши принять участие в праздновании годовщины Второй мировой войны, в отличие от России, пишет РИА Новости.