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Медведев назвал цели нового трехлетнего бюджета России

28.08.2019 21:34
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Медведев назвал цели нового трехлетнего бюджета России

Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о целях нового трехлетнего бюджета России во время совещания кабмина, которое было посвящено расходам федерального бюджета на 2020 год и планированию расходов бюджета на 2021 и 2022 гг. По его словам, основными целями расхода бюджетных средств станут дальнейшее развитие науки, особенно тех отраслей, в которых Россия является явным лидером, образования и здравоохранения. При этом самое пристальное внимание будет уделено финансированию фундаментальных исследований, расходы на которые увеличиваются из года в год.

Премьер подчеркнул, что создание новых образовательных программ необходимо как для переквалификации педагогов, так и для развития граждан страны, от школьников до пенсионеров. Также, среди важных направлений деятельности по поддержке образования Медведев назвал повышение конкурентоспособности российских университетов на мировом рынке.

Что же касается сферы здравоохранения, то здесь основное внимание будет уделено финансированию программ направленных на поддержку рождаемости, помощь малоимущим семьям, а также устранение тех проблем, которые в настоящее время имеются в российском здравоохранении, включая борьбу с онкологическими, сердечно-сосудистыми и другими серьезными заболеваниями. Также премьер отметил важность выделения денежных средств на проведение масштабной всероссийской диспансеризации, пишет ТАСС.

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