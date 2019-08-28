Названы цены на аэротакси в Москве

Глава «Вертолетов России» Александр Охонько рассказал, какой может быть стоимость одной поездки на аэротакси в Москве. Планируется, что место на одного человека в бизнес-классе аэротакси будет стоить порядка 3000 рублей и 2700 рублей будет платить пассажир классического места. Также, Охонько подчеркнул, что в других странах, в которых предоставляют подобную услугу, полет продолжительностью 15 минут на одного человека стоит около $50.

Известно, что в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 компания «Вертолеты России» заключила контракт с «Яндекс.Такси», согласно которому в Москве будет создана система аэротакси. Для полетов планируют использовать вертолет VRT-500. Опытный образец данной машины был представлен в рамках салона. Сообщается, что аэротакси пассажир сможет заказать с помощью приложения для смартфона, а начало работы воздушных перевозок предварительно намечено на следующий год, пишет РБК.