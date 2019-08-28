Полпредство на Дальнем Востоке перенесено на остров Русский

Президент России Владимир Путин своим указом перенес полномочное представительство президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) из Хабаровска на остров Русский. Теперь, полпредство будет размещаться на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке на острове Русский по адресу: поселок Аякс, д. 10, литер Н. Данное перемещение ведомства связано с тем, что ранее, глава России принял решение перенести столицу ДФО из Хабаровска во Владивосток.

Причем, как сообщил полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, полностью полпредство переедет по новому адресу ближе ко второму кварталу 2020 года. Так как у ведомства слишком много работы по подготовке Восточного экономического форума, который состоится с 4 по 6 сентября во Владивостоке, и визитов в его рамках большого количества иностранных делегаций, пишет ТАСС.