Песков объяснил покупку Путиным мороженого у "той же самой" продавщицы

На открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском президент России Владимир Путин купил себе и своему коллеге, турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану мороженое. Причем сдачу с пятитысячной купюры глава России отдал главе Минпромторга Денису Мантурову, со словами "на развитие авиации".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему президент покупает мороженое у одной и той же продавщице. По его словам, год от года на МАКСе работают одни и те же компании. Вполне возможно, что и люди на тех же площадках работают те же.

На фотографиях 2017 и 2019 годов, сделанных на авиасалоне, видно, что президент покупает мороженое у одной и той же продавщицы, пишет РБК.