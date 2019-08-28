Строительство завода автоматов Калашникова в Венесуэле будет завершено в 2020-2021 году

На полях Международного авиационно-космического салона "МАКС-2019" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказал о ходе строительства завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле. По его словам, окончание строительства было перенесено на 2020-2021 год, хотя ранее, планировалось завершить все необходимые работы и открыть завод к концу текущего года.

Планируется, что после окончания строительства в Венесуэле будет налажено лицензионное производство АК-103, а предприятие будет выпускать около 25 тыс. автоматов в год. Что же касается боеприпасов, то их ожидаемый выпуск превысит 50 млн патронов в год.

Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле строится согласно контракту, заключенному Рособоронэкспортом и Министерством обороны Венесуэлы еще в 2006 году. На тот момент общая стоимость проекта составляла 1,1 млрд рублей. Но из-за возникших проблем с подрядчиком открытие заводы перенесено на более поздние сроки, пишет ТАСС.