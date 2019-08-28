Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России

В интервью украинским СМИ олигарх Игорь Коломойский заявил, что Киеву стоит снять с Москвы часть ограничительных мер, которые были введены в силу сложившейся ситуации на Донбассе.

По мнению бизнесмена, необходимо разделять вопросы Крыма и Донбасса. Коломойский считает, что следует отменить введенные санкции в отношении Российской Федерации, но при этом сохранить позицию Украины относительно полуострова. Олигарх уверен, что именно такая позиция украинского правительства будет наиболее выгодной для страны, подчеркивая, что подобный механизм уступок, в перспективе, поможет Киеву вернуть Крым.

Коломойский резюмировал, что если Украина отработает механизм уступок, заключающийся в возвращении территориальной целостности страны в обмен на санкции, и он будет работать, тогда Киев в следующее окно возможностей сможет добиться большего и по Крымскому полуострову, пишет «Газета.Ru».