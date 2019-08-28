Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли

Валентин Рыбин, адвокат нескольких осужденных россиян на Украине, сообщил, что обмен заключенными между Москвой и Киевом откладывается. Адвокат подчеркнул, что перенос обмена заключенными связан с бюрократическими вопросами: нельзя начать проведение этой процедуры без подписания соответствующего указа украинским главой Владимиром Зеленским. По мнению Рыбина, в офисе президента Украины есть люди, которые хотят сорвать обмен для обрушения рейтинга Зеленского.

Ранее украинские СМИ передавали, ссылаясь на осведомителей, что 28 и 29 августа должен состояться обмен заключенными между Россией и Украиной, передает «Lenta.ru».