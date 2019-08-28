В Ростовской области завершили второй этап строительства подъезда к аэропорту Платов

Василий Голубев, губернатор Ростовской области, сегодня рассказал журналистам, что реализация второго этапа участка к новому аэропорту Платов завершилась. По этой магистрали уже запустили движение.

Голубев отметил, что первая часть участка, стоимостью 3,7 млрд рублей, была завершена к ЧМ по футболу 2018 года, а теперь реализован и второй этап реализации этой дороги. Губернатор подчеркнул, что первоначальная задумка с четырьмя полосами оказалась верной, позволив почти сразу после чемпионата мира приступить к возведению второй части магистрали к новому современному аэропортовому комплексу под Ростовом.

Реализацию этого участка дороги осуществляло АО «Донаэродорстрой». Протяженность четырехполосной магистрали равна 12 км, а скорость движения может достигать 120 км/ч. Также было построено три моста и два путепровода. Согласно информации регионального Минтранса, этот участок должен обеспечить свободный трафик из Таганрога и Азова до аэропорта Платов, а также о стороны северных населенных пунктов Ростовской области. Предполагается, что в будущем эта магистраль станет частью маршрута в Краснодарский край и Крым с обходом Ростова-на-Дону. Такой подход позволит разгрузить город от транзитного транспорта.

Платов стал первым российским аэропортом, который был построен с нуля после распада Советского Союза. Он начал функционировать в декабре 2017 года и располагается в 30 км от областного города. Его возвели к чемпионату мира по футболу 2018 года, пишет ТАСС.