Американский инструктор назвал украинских солдат «слабым местом»

Робертом Трейси, подполковник американкой армии и начальник «Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина», довольно жестко высказался в отношении украинских солдат, которые проходят боевую подготовку под его руководством на Яворовском полигоне подо Львовом. В своем блоге инструктор США личным и боевым качествам военных Украины дал самую уничижительную оценку.

Подполковник назвал своих курсантов «слабым местом» из-за их безразличного отношения к обучению. Трейси предполагает, что с таким отношением украинских солдат их обучение придется продолжить и после 2020 года.

По мнению инструктора, трудности в обучении возникают еще потому, что военные Украины не хотят учить английский язык. Он отметил, что не все курсанты знают украинский язык, из-за чего они не всегда друг друга понимают. Кроме того, среди прибывших солдат на обучение распространена тотальная лень в сочетании с жадностью и склонностью к воровству, а также повальное пьянство, невысокий интеллект и слабое образование. При этом Трейси поразила тотальная коррупция в армии Украины, пишет «Российская газета».