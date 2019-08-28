Решение об освобождении Вышинского поприветствовали в Кремле

28 августа официальный представитель российского главы Дмитрий Песков во время брифинга сообщил, что в Кремле поприветствовали решение киевского суда об освобождении руководителя агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, однако от оценок пока стоит воздержаться. Также Песков уклонился от ответа на вопрос, готова ли российская сторона сделать какой-либо ответный шаг. Пресс-секретарь Кремля сказал о том, что ему нечего добавить, однако определенные контакты осуществляются.

28 августа, в среду, киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Отмечается, что он по первому требованию обязан приходить в суд или к следователю, сообщать об изменении места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями, передает «Известия».