Кирилла Вышинского отпустили из-под стражи

Решением Киевского апелляционного суда руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был отпущен из-под стражи, под которой он пробыл порядка 400 дней. Как информирует РИА Новости, мера пресечения была изменена на личное обязательство. Вышинского обязали являться в суд (либо к следователю) после первого требования. Также он будет обязан информировать о смене места жительства или работы. Журналисту также рекомендовано не общаться со свидетелями.