В Грузии озвучили условие диалога с Россией

В эфире телеканала Euronews грузинский лидер Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия начнет восстанавливать отношения с РФ только в том случае, если российская сторона изменит свою позицию.

Зурабишвили подчеркнула, что уже 11 лет между Москвой и Тбилиси нет дипломатических отношений. Кроме того, президент добавила, что восстановлению отношений должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции РФ по отношению к Грузии.

Также Зурабишвили считает, что вторым условием диалога России и Грузии должно стать признание Кремля того, что на принуждении отношения не могут строиться. Также президент Грузии подчеркнула, что когда Тбилиси увидит конкретные сигналы в этом направлении, тогда страна будет готова к возобновлению отношений в будущем, пишет «Lenta.ru».