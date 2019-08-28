В Грузии озвучили условие диалога с Россией
В эфире телеканала Euronews грузинский лидер Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия начнет восстанавливать отношения с РФ только в том случае, если российская сторона изменит свою позицию.
Зурабишвили подчеркнула, что уже 11 лет между Москвой и Тбилиси нет дипломатических отношений. Кроме того, президент добавила, что восстановлению отношений должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции РФ по отношению к Грузии.
Также Зурабишвили считает, что вторым условием диалога России и Грузии должно стать признание Кремля того, что на принуждении отношения не могут строиться. Также президент Грузии подчеркнула, что когда Тбилиси увидит конкретные сигналы в этом направлении, тогда страна будет готова к возобновлению отношений в будущем, пишет «Lenta.ru».
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много о себе возомнили...хотели осетин и абхазцев поставить на колени...стреляли по мирным жителям..... Россию постоянно хаят..и теперь еще условия ставят..да кому они нужны...