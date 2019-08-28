Число погибших при обрушении здания в Новосибирске возросло до трех

Пресс-служба МЧС России сообщила изданию ТАСС, что число погибших в результате обрушения стены здания в Новосибирской области возросло до трех человек. В ведомстве отметили, что третьего россиянина нашли без признаков жизни, в итоге: трое погибших и один тяжело пострадавший. Ранее сообщалось, что в больнице находятся два человека.

«Сибирская генерирующая компания» подчеркнула, что спасатели извлекли последнего рабочего, который остался под завалами после обрушения здания насосной станции, но, к сожалению, он погиб. Компания выразила соболезнования всем семьям погибших и пострадавшим.

Обрушение здания произошло сегодня днем при проведении работ по реконструкции. По данным издания ТАСС площадь обрушения составила около 350 кв. м. Скорее всего инцидент произошел в результате нарушения требований проведения строительных работ. В СК Новосибирска возбудили уголовное дело.